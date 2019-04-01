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УЕФА наказал «Динамо» за беспорядки на матче с «Олимпиакосом» (фото)
Дисциплинарная инстанция УЕФА наказала киевское «Динамо» за беспорядки во время ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса» (1:0). Как сообщает официальный сайт организации, болельщики «бело-синих» бросали на поле посторонние предметы, зажигали файеры, выбегали на поле, а также блокировали лестницы.
УЕФА принял решение закрыть 22 сектора «Олимпийского» на следующий домашний поединок «Динамо» в еврокубках (пустыми останутся сектора с 41-го по 62-й). Также украинский клуб обязали развернуть во время следующей международной игры на трибунах банер #EqualGame («Равная игра») с логотипом УЕФА.
*Схема НСК «Олимпийский»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» подал в УЕФА жалобу на «Динамо».
Фото ФК «Динамо»
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