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Спорт

УЕФА наказал «Динамо» за беспорядки на матче с «Олимпиакосом» (фото)

19:59 1 апреля 2019 37
Динамо Олимпиакос
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Дисциплинарная инстанция УЕФА наказала киевское «Динамо» за беспорядки во время ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса» (1:0). Как сообщает официальный сайт организации, болельщики «бело-синих» бросали на поле посторонние предметы, зажигали файеры, выбегали на поле, а также блокировали лестницы.

УЕФА принял решение закрыть 22 сектора «Олимпийского» на следующий домашний поединок «Динамо» в еврокубках (пустыми останутся сектора с 41-го по 62-й). Также украинский клуб обязали развернуть во время следующей международной игры на трибунах банер #EqualGame («Равная игра») с логотипом УЕФА.

*Схема НСК «Олимпийский»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» подал в УЕФА жалобу на «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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