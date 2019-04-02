Аннексия Крыма была ошибкой: пятая часть граждан РФ разочарованы захватом полуострова

Мир

Аннексия Крыма принесла России больше вреда, чем пользы — в этом убеждены 19% россиян. И 6% считают, что, аннексировав Крым, РФ нарушила свои международные обязательства. Такие данные соцопроса опубликовал Левада-центр, пишет «Укринформ».

В то же время 65% респондентов уверены, что от аннексии Крыма Россия получила больше пользы, чем вреда, и 43% опрошенных не видят в этом нарушения международных обязательств России.

34% опрошенных ожидают нарастания напряжения в отношениях России со странами Запада, и даже нового витка «холодной войны» из-за агрессивной политики Москвы в отношении Украины. Но 54% убеждены, что Запад «спустит» ситуацию «на тормозах».

Опрос проводился 21−27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах. Исследование проводили на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность оценивается как: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%.

Напомним, что в 2014 году военные РФ в камуфляже захватили в Крыму все административные здания и провели под дулами Черноморского флота «референдум», итоги которого не признали ни одна международная организация, включая ООН, и ни одно цивилизованное государство мира. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией и уверена в его возвращении в будущем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главарь аннексированного Крыма Сергей Аксенов открыто признал участие псковских десантников в оккупации полуострова. Во время поездки в Россию на съезд «единороссов» Аксенов сфотографировался с мэром Пскова Иваном Цецерским и высказал благодарности псковским десантникам и спецназовцам «за умелые действия весной 2014 года».

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