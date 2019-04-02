Что ждет Украину во втором туре президентских выборов: названы наиболее вероятные сценарии

Украина

Командам финалистов президентских выборов в Украине следует проанализировать свою кампанию, посмотреть, на чем оба недобрали. По большому счету у обоих кандидатов есть возможность как успеха, так и полного провала. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал аналитик Украинского института будущего Игаром Тышкевич.

Согласно его прогнозу, в случае провала Порошенко нас ждет возврат в 2018 год: неаккуратный экономический рост, на востоке — неизвестно что, регулярные коррупционные скандалы, попытки «распила» очередного облэнерго и т. п. И все это под хорошей риторикой.

В случае резкого успешного шага Петра Алексеевича он должен будет попытаться ответить на повестку, которую задал еще Майдан в 2014 году: смена системы существования страны, в том числе смена элит.

«Это значит, отказаться от договорняков с региональными элитами, резко или постепенно выйти из договоров с Ахметовым и другими финансово-промышленными группами. Либо предложить „польский вариант“: когда в один прекрасный момент начинаем жить по-новому, с чистого листа», — озвучил варианты аналитик.

Также в этом случае Украину ждут резкие, возможно, даже непопулярные реформы. В этом случае Петр Алексеевич, и так имеющий багаж негативного рейтинга, рискует оттолкнуть значительную часть приобретенного им электората, но с другой стороны, учитывая достаточно мощные рычаги влияния Порошенко, это может стать историей большого успеха.

Негативом Зеленского является отсутствие команды, хотя это может оказаться и позитивом.

«Если взять на веру тезис, что Зеленский — марионетка Коломойского, то мы получаем систему того же олигархического договорняка. И как ни парадоксально, возвращаемся к той же ситуации 2018 года. У нас будет патриотическая риторика (посмотрите на патриотическую риторику „плюсов“ и риторику Коломойского в 2014—2015 годах). Будет риторика с позиции силы. Будет апелляция к сильной армии, к вере. В экономике — то же самое, что и у Петра Алексеевича с Ринатом Леонидовичем», — считает Тышкевич.

Также с приходом Коломойского будет больше обсуждаться финансовая безопасность страны и зависимость от импорта нефти.

Зеленский также может стать успешным, если сейчас, в течение трех недель, начнет формировать нормальную команду из адекватных людей. Здесь показателем будет, кто, кроме Тимошенко, из участников президентской гонки будет с ним контактировать.

Если Зеленский выходит на второй тур с реальной командой, побеждает, и этой команде отдаются бразды правления, он точно так же, как и Порошенко в случае успешного либо резкого сценария, нарывается на конфликт со всеми олигархическими группами и местными элитами. Однако у него не будет конфликта с электоратом. И за счет этого Зеленский может переломить ситуацию и дожать. В этом случае Украину может ожидать успех.

Таким образом, решение о переформатировании своих команд в течение ближайших трех недель должны принять оба кандидата, и только тогда Украина получит перспективу успешных преобразований.

Полный текст интервью Игара Тышкевича читайте в статье «ФАКТОВ» «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».

Отметим, что по состоянию на 9:00 2 апреля Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты обработки 97,8% электронных протоколов избиркомов. У Владимира Зеленского — 30,26%, у действующего главы государства Петра Порошенко — 15,92%. Первым регионом Украины, где обработали все 100% протоколов, стала Полтавская область.

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