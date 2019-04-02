Из-за редкой болезни на ногах девушки выросли опухоли весом 40 килограммов (фото, видео)

Мир

28-летняя Карина Родини, проживающая в бразильском городе Сан-Паулу, много лет страдает от генетического заболевания — нейрофиброматоза I типа. Из-за болезни на ногах девушки выросли опухоли общим весом 40 килограммов.

Как пишет Daily Mail, нейрофиброматоз был диагностирован у нее в возрасте двух лет. Началось все с родинок, которые постепенно становились все больше и больше. С годами ситуация только ухудшалась. Когда Родини стала подростком, ее начали дразнить в школе. Бразильянка перенесла несколько операций, но это давало лишь частичный и временный эффект: опухоли продолжали увеличиваться в размерах.

Карина с трудом подбирает себе одежду, у нее развился сильный сколиоз. Она не может работать, ходит с трудом и редко выходит на улицу, так как привлекает к себе слишком много нежелательного внимания. У нее также нет любимого человека.

Родини мечтает собрать деньги для лечения за границей. Молодая женщина рассказала, что надеется на то, что ее публичный рассказ о болезни поможет людям с таким же диагнозом. Сама она в последнее время перестала скрывать свои ноги и, хотя ей часто приходится сталкиваться с недоброжелательностью людей, она старается игнорировать негатив и преодолевать неуверенность в себе.