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На крышах Лондона установили огромные надувные женские груди (фото)
На крышах зданий в Лондоне появились пять огромных надувных женских грудей диаметром от трех до шести метров. Они украшали собой столицу Великобритании (где 31 марта праздновали День матери) все минувшее воскресенье и понедельник, 1 апреля.
Эту своеобразную выставку устроила, как пишет издание Independent, фирма Elvie, специализирующаяся на производстве биологически активных добавок. Целью этой кампании является поощрение молодых мам не стесняться кормить грудью не публике. А всех прочих — относиться к этому с пониманием.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»