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Мир

На крышах Лондона установили огромные надувные женские груди (фото)

10:22 2 апреля 2019 131
Грудь на крыше
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На крышах зданий в Лондоне появились пять огромных надувных женских грудей диаметром от трех до шести метров. Они украшали собой столицу Великобритании (где 31 марта праздновали День матери) все минувшее воскресенье и понедельник, 1 апреля.

Эту своеобразную выставку устроила, как пишет издание Independent, фирма Elvie, специализирующаяся на производстве биологически активных добавок. Целью этой кампании является поощрение молодых мам не стесняться кормить грудью не публике. А всех прочих — относиться к этому с пониманием.

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