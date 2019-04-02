На крышах Лондона установили огромные надувные женские груди (фото)

Мир

На крышах зданий в Лондоне появились пять огромных надувных женских грудей диаметром от трех до шести метров. Они украшали собой столицу Великобритании (где 31 марта праздновали День матери) все минувшее воскресенье и понедельник, 1 апреля.

Эту своеобразную выставку устроила, как пишет издание Independent, фирма Elvie, специализирующаяся на производстве биологически активных добавок. Целью этой кампании является поощрение молодых мам не стесняться кормить грудью не публике. А всех прочих — относиться к этому с пониманием.

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