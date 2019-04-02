Кардашьян-Дженнер заподозрили в фотошопе: подмечены странные детали (фото, видео)

Шоу-бизнес

Сестры Кардашьян-Дженнер опубликовали семейный портрет, на котором также фигурирует их мать — 63-летняя Крис Дженнер. А также обнародовали эффектный видеоролик, рекламирующий новый, уже 16-й по счету сезон популярного в США реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Внимательные пользователи сети предположили, что снимок мог быть обработан в фотошопе. Так, пишет издание Daily Mail со ссылкой на комментарии в соцсетях, создается впечатление, что у Кортни Кардашьян на ступне шесть пальцев. У Хлое, похоже, под пышной юбкой отсутствует нижняя часть тела — ее поза не слишком естественна. А Кендалл Дженнер, неловко лежа на коленях своей сестры Кайли, похожа на опрокинутый манекен и выглядит так, как будто ее изображение вставили задним числом. Хотя на кадрах из видеоклипа видно, что Кендалл все же присутствовала на съемках. Кроме того, у супермодели нет одной из коленных чашечек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что блеснувшие бюстом и ногами Кардашьян произвели фурор сразу по обе стороны Атлантики.

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