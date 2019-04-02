Происшествия

Под Одессой столкнулись два микроавтобуса и маршрутка: погиб один из водителей (фото)

Во вторник, 2 апреля, в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и двух микроавтобусов погиб человек. Авария произошла возле села Удобное Белгород-Днестровского района. Предварительно установлено, что в направлении Одессы двигались грузовой автомобиль Ford Transit и маршрутное такси сообщением Белгород-Днестровский — Одесса.

«Во встречном направлении ехал грузовой автомобиль Mercedes Sprinter, водитель которого, не справившись с управлением, выскочил на встречную полосу. Там микроавтобус столкнулся с Ford Transit. Водитель последнего погиб на месте. Мужчина, сидевший за рулем Mercedes Sprinter, госпитализирован. Маршрутка получила механические повреждения. Ее пассажиры за медицинской помощью не обращались», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи главка, следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции, а также патрульные. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, из-за аварии на участке дороги Одесса — Рени в районе Удобного проезд транспорта значительно затруднен.

В региональном главке ГСЧС дополнили, что по прибытии их сотрудников на место они с помощью гидравлического инструмента деблокировали из микроавтобуса пострадавшего мужчину, а из другого транспортного средства — тело погибшего. В результате сильного удара один из микроавтобусов перевернулся, практически полностью перекрыв полосу движения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 31 марта на 80 километре автодороги Киев — Харьков рейсовый автобус столкнулся с легковым Citroën. В салоне автобуса находилось около двух десятков пассажиров, а в легковушке— три человека.

На следующий день в самом Киеве отбойник «прошил» насквозь Mercedes Vito, пострадали трое взрослых и ребенок.

А в Ровно в жутком лобовом ДТП столкнулись три автомобиля. Пострадали два человека, их отправили в больницу.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter