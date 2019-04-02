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Шоу-бизнес

Неожиданное решение: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

13:02 2 апреля 2019 87
Илона Гвоздеваа
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный хореограф, победительница «Танців з зірками» Илона Гвоздева шокировала поклонников. На пике популярности успешная танцовщица решила оставить карьеру. Официальное заявление она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Дорогие подписчики, друзья, коллеги! Сегодня я приняла одно из главных решений в своей жизни — уйти из танцевального искусства навсегда. Спасибо, что были рядом и всегда дарили мне свою любовь. Ваша Илонка», — написала Гвоздева.

С чем связано такое неожиданное решение и чем планирует заняться в будущем, Илона не сообщает. Ее поклонники в комментариях под фото очень удивлены неожиданным заявлением, желают ей успеха на новом поприще. Но большинство все же надеется, что это была всего лишь первоапрельская шутка. Сама Илона пока не спешит опровергать сказанное.

Напомним, Илона стала известной после участия в шоу «Танці з зірками». Сначала она принимала участие в шоу с комиком Юрием Ткачом. Пара завоевала любовь публики и уверенно шла к финалу, однако кубок им завоевать не удалось. В минувшем сезоне Илона Гвоздева в паре с Игорем Ласточкиным стали победителями танцевального проекта.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Илона Гвоздева отдыхала в Египте, показав свою спортивную фигуру.

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