Трусы Елены-Кристины Лебедь продают за 20 тысяч гривен

Шоу-бизнес

Ведущая программы «Аферисты в сети» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь, не скрывающая отношений с вице-премьер-министром Павлом Розенко, сама стала жертвой мошенников. Телезвезда обнаружила в сети необычное объявление о продаже ее автографа. На одном из популярных сайтов некий Артем выставил на продажу автограф Лебедь, к которому прилагается ее нижнее белье — красные кружевные трусики. За все это звездное добро он пытался выручить 20 тысяч гривен.

Объявление в сети обнаружила сама Елена-Кристина и обратилась к поклонникам с просьбой не поддаваться на липовые объявления.

«Какой-то Артем с OLX решил побить все рекорды фейк-продаж! Друзья! Не ведитесь — трусы не мои, автограф — тоже! Я трусы фанатам не раздаю! Автографы — с радостью, но бесплатно, и не на трусах!» — написала в своем Instagram ведущая Нового канала.

В комментариях поклонники отмечают, что похожие трусы были показаны в одном из выпусков программы. Воспользовавшись этим, предприимчивый Артем решил заработать.

«Это, видимо, те трусы из выпуска про мага и трусы на люстре. Ну, а если серьёзно, то люди вкрай уже офигели».

«Кристина, продавец хоть с размером угадал?», — пишут в комментариях.

Кристина не намерена оставить это просто так и сообщила, что уже начала расследование аферы и назначила встречу Артему.

Напомним, ранее мошенники уже пытались заработать на поклонниках ведущей, продавая ее подпись и даже липовый номер телефона.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в сети продавали недоеденное печенье, огурец и ручку популярного певца Олега Винника.

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