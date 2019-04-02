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Трусы Елены-Кристины Лебедь продают за 20 тысяч гривен
Ведущая программы «Аферисты в сети» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь, не скрывающая отношений с вице-премьер-министром Павлом Розенко, сама стала жертвой мошенников. Телезвезда обнаружила в сети необычное объявление о продаже ее автографа. На одном из популярных сайтов некий Артем выставил на продажу автограф Лебедь, к которому прилагается ее нижнее белье — красные кружевные трусики. За все это звездное добро он пытался выручить 20 тысяч гривен.
Объявление в сети обнаружила сама Елена-Кристина и обратилась к поклонникам с просьбой не поддаваться на липовые объявления.
«Какой-то Артем с OLX решил побить все рекорды фейк-продаж! Друзья! Не ведитесь — трусы не мои, автограф — тоже! Я трусы фанатам не раздаю! Автографы — с радостью, но бесплатно, и не на трусах!» — написала в своем Instagram ведущая Нового канала.
В комментариях поклонники отмечают, что похожие трусы были показаны в одном из выпусков программы. Воспользовавшись этим, предприимчивый Артем решил заработать.
«Это, видимо, те трусы из выпуска про мага и трусы на люстре. Ну, а если серьёзно, то люди вкрай уже офигели».
«Кристина, продавец хоть с размером угадал?», — пишут в комментариях.
Кристина не намерена оставить это просто так и сообщила, что уже начала расследование аферы и назначила встречу Артему.
Напомним, ранее мошенники уже пытались заработать на поклонниках ведущей, продавая ее подпись и даже липовый номер телефона.
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