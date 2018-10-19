Недоеденное печенье, огурец и ручка: в сети массово продают "вещи Олега Винника"

Шоу-бизнес

Известный украинский певец Олег Винник, который впервые показал родной дом и семью, не только заряжает своих поклонников хорошим настроением, но и помогает им заработать. Предприимчивые фаны массово начали продавать «вещи Олега Винника». На популярной платформе бесплатных объявлений появились предложения о продаже разных предметов, которых якобы касался Олег Винник. При чем, цены на «звездные раритеты» очень высокие.

Пользователь из Кременчуга продает печенье, которое якобы не доел знаменитый певец. Продавец уверяет, что Винник купил пачку перед концертом, но сам не доел и оставшееся отдал гримерам. Теперь каждый желающий может доесть печеньки всего за 4 тысячи гривен.

А еще можно стать счастливым обладателем ручки, которой Винник давал автографы. Ее продает пользователь из Кировоградской области. Шариковую ручку Винник одолжил у поклонника, чтобы дать автографы. Ее владелец готов уступить за 200 гривен.

Также в сети продают огурец, к которому прикасался Винник и стакан, из которого он пил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Винник уверяет, что не терпит «понтов». В рейдере не требует джакузи под открытым небом. Его главные пожелания — поменьше жира в блюдах, бутылка виски и фрукты.

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