Продуктовые ярмарки в Киеве со 2 по 7 апреля: названы адреса

Клуб потребителей

Как правило, весенние продуктовые ярмарки, которые в Киеве традиционно проводятся во всех районах, расположены в привычных горожанам местах. В выходные дни локации могут меняться, но все они расположены так, чтобы человек мог сделать покупки недалеко от своего дома. На ярмарках представлены в широком ассортименте овощи и фрукты (как отечественные, так и импортные), сухофрукты, консервация, зелень, грибы, соленья, мясо-молочная, рыбна продукция, бакалея, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца и многое другое. Торгуют на ярмарках в основном до 17:00—18:00 .

2 апреля (вторник)

в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;

в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Багговутовской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера);

3 апреля (среда)

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

4 апреля (четверг)

в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, Старобориспольской (пешеходная дорожка от станции метро «Красный хутор» до остановки автобусов № 51, № 63), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;

в Печерском — на улице Московской, 2;

в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1, проспекте Победы, 50;

5 апреля (пятница)

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;

в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

6 апреля (суббота)

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (в границах улиц Космонавта Волкова и проспекта Лесного), Закревского (в пределах улицы Драйзера и проспекта В. Маяковского);

в Днепровском — на бульваре Амвросия Бучмы, 2−10;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улице Екатерины Белокур;

в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Стадионной (в пределах улиц Митрополита В. Липковского и Богдановской);

в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12;

7 апреля (воскресенье)

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки, на улице Старобориспольской (пешеходная дорожка от станции метро «Красный хутор» до остановки автобусов № 51, № 63);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Подольском — на улице Светлицкого, 33;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный диетолог, автор книги «Їж, пий, худни» Наталья Самойленко рассказала, как правильно питаться в Великий пост, чтобы прийти в форму к лету, и какими продуктами можно заменить мясо и молоко.

Напомним, Великий пост начался 11 марта и закончится 28 апреля.





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