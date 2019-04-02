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Продуктовые ярмарки в Киеве со 2 по 7 апреля: названы адреса
Как правило, весенние продуктовые ярмарки, которые в Киеве традиционно проводятся во всех районах, расположены в привычных горожанам местах. В выходные дни локации могут меняться, но все они расположены так, чтобы человек мог сделать покупки недалеко от своего дома. На ярмарках представлены в широком ассортименте овощи и фрукты (как отечественные, так и импортные), сухофрукты, консервация, зелень, грибы, соленья, мясо-молочная, рыбна продукция, бакалея, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца и многое другое. Торгуют на ярмарках в основном
2 апреля (вторник)
- в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
- в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Багговутовской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера);
3 апреля (среда)
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
4 апреля (четверг)
- в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, Старобориспольской (пешеходная дорожка от станции метро «Красный хутор» до остановки автобусов № 51, № 63), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;
- в Печерском — на улице Московской, 2;
- в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1, проспекте Победы, 50;
5 апреля (пятница)
- в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;
- в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
- в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
6 апреля (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (в границах улиц Космонавта Волкова и проспекта Лесного), Закревского (в пределах улицы Драйзера и проспекта В. Маяковского);
- в Днепровском — на бульваре Амвросия Бучмы, 2−10;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Екатерины Белокур;
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Стадионной (в пределах улиц Митрополита В. Липковского и Богдановской);
- в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12;
7 апреля (воскресенье)
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки, на улице Старобориспольской (пешеходная дорожка от станции метро «Красный хутор» до остановки автобусов № 51, № 63);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный диетолог, автор книги «Їж, пий, худни» Наталья Самойленко рассказала, как правильно питаться в Великий пост, чтобы прийти в форму к лету, и какими продуктами можно заменить мясо и молоко.
Напомним, Великий пост начался 11 марта и закончится 28 апреля.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...