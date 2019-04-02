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Самые злые люди в мире: скандальный Панин обрушился с жесткой критикой на россиян
Скандальный российский актер Алексей Панин, известный своими антиукраинскими взглядами и поддержавший агрессию против нашей страны, наконец охарактеризовал и своих соотечественников, заявив что в России живут самые злые люди в мире.
Пост артист разместил в Instagram. По его словам, на такие мысли его натолкнули комментарии под некрологом о его коллеге Наталье Крачковской, которая скончалась 3 марта 2016 года.
Панин пояснил, что узнал о смерти артистки из СМИ, после чего прочитал комментарии под одним из материалов. «Я не поверил своим глазам! Кроме добрых слов в адрес актрисы, там было огромное количество гадостей. Я не могу понять, что может быть в голове у людей, которые „поливают г… ном“ еще даже не похороненного человека?!» — написал он.
Артист добавил, что не понимает, откуда у людей столько злости к тем, кто им ничего плохого не сделал. «Такого нет нигде в мире! Отдельные [нехорошие люди], конечно, есть везде, но чтобы вся нация сошла с ума — это уму непостижимо! Злые, завистливые упыри», — подчеркнул Панин.
Пост Панину пришлось писать несколько раз, так как его удаляли из Istagram.
Напомним, в 2017 году Панин был внесен в «черные списки» Минкульта. В Украину въезд артисту запрещен из-за его публичных высказываний в поддержку российской агрессии.
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