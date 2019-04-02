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Мина попала в блиндаж: названы имена украинских защитников, погибших на Донбассе 2 апреля (фото)
В ходе обстрелов на Донбассе погибли военнослужащие Яна Червоная и Александр Мелютин. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
«Плохая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Мелютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…» — написал он.
Отметим, что пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма») воевала на Донбассе с сентября 2016 года. Двое детей и муж ждали ее возвращения домой с войны. Она была бойцом батальона «Донбасс-Украина».
Как писали «ФАКТЫ», 2 апреля вследствие обстрелов со стороны боевиков на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил погибли и еще двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС. Они погибли во время артиллерийского обстрела украинских позиций в районе села Новозванивка Попаснянского района террористами «ЛНР».
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