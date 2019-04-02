Происшествия

От обстрелов боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных: первые детали

Вследствие обстрелов со стороны боевиков на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил погибли и еще двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Сообщается, что они погибли во время артиллерийского обстрела украинских позиций в районе села Новозванивка Попаснянского района террористами «ЛНР».

Как сообщили в штабе, всего с начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск, 10 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Обстрелам подверглись позиции в районе Авдеевки, Гнутово, Широкино, Новозвановки, Екатериновки и Попасной.

Как писали «ФАКТЫ», 31 марта не стало защитника Украины, бойца 93-й бригады «Холодный Яр» Вооруженных сил Украины. Военнослужащий неожиданно скончался на боевом посту — из-за остановки сердца.

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