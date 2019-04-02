Происшествия

На трассе Киев — Одесса после столкновения загорелось авто: фото с места происшествия

Днем 2 апреля на 23 километре автодороги Киев — Одесса произошло дорожное ЧП которое едва не закончилось масштабным пожаром.

Здесь столкнулась легковушка Kia и грузовик Renault Magnum. Предварительно известно, что оба транспортных средства направлялись в сторону Одессы. Автомобиль Kia двигался в крайнем левом ряду и получил сильный удар от грузовика. Его водитель при маневрировании, видимо, не заметил транспорт меньше по габаритам. От столкновения начал гореть моторный отсек легковой машины.

Возгорание удалось своевременно локализовать. Неравнодушные граждане таким образом спасли два автомобиля, поскольку из поврежденного бака Renault Magnum на дорогу начало интенсивно вытекать топливо. Прибывшие пожарные смывали горючее, а медики скорой после оказания первой помощи госпитализировали обоих водителей. Характер и тяжесть травм уточняется. Начато расследование.

Как сообщали «ФАКТЫ», 31 марта на трассе Киев — Харьков рейсовый автобус столкнулся с легковым Citroën. В результате ДТП водитель и один из пассажиров легкового авто погибли на месте.

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