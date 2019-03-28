3 апреля 2019

Сегодня во многих странах мира отмечают праздник, призванный просто дарить людям веселье. Он так и называется — Всемирный день вечеринки (World Party Day). Идея проводить ежегодно такой праздник была его организаторами почерпнута из фантастического романа американской писательницы Ванны Бонта «Полёт». Роман заканчивается обратным отсчетом времени, который приводит к массовым праздничным гуляниям 3 апреля 2000 года, когда люди на всей планете объединяются, забыв о разногласиях и конфликтах, дабы впредь жить в счастливом мире. Первый праздник, проведённый в 1996 году, прошёл под девизом «Вечеринка — это противоположность войны».

К сожалению, одними призывами к объединению и взаимопониманию мир и согласие установить не удаётся. Мы это чувствуем на себе уже пять лет подряд, ведя кровавую и беспощадную войну с агрессором, вероломно вторгшимся в нашу страну и не дающим нам строить своё будущее так, как хочется нам, а не так, как видится ему. Но рано или поздно заканчиваются любые войны. И новым поколениям прежде непримиримых врагов все равно придётся строить отношения между странами по-новому, думая о мире и благополучии для своих народов. Жаль только, что наступивший мир не вернёт к жизни десятки тысяч людей, погибших из-за злобной прихоти безумных завоевателей…

Однажды суфийский мудрец, садясь со своим учеником в лодку, чтобы переплыть на другой берег реки, услышал от него:

- Учитель, скажите, почему так происходит? Вот вы говорите, что Бог у нас один и он постоянно думает о нас? Почему же тогда он вместо того, чтобы дарить нам только радость и благополучие, допускает появление разных проблем, несчастий, даже воен?

Ничего не отвечая на это, учитель начал грести одним веслом. Лодка, безудержно кружа на одном месте, не проплыла вперёд и на метр.

- Что вы делаете, учитель? — удивился юноша. — Ведь, если вы и дальше будете грести одним веслом, мы никогда не сможем пересечь эту реку!..

- А ты, мой друг, оказался даже умнее, чем мне показалось, — только и сказал в ответ учитель…

Может быть, и нам все наши испытания и проблемы посылаются для того, чтобы уравновесить плавное течение жизни, не позволяющее задуматься и правильно оценить радость бытия?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.