- 11:28 У Сергея Стаховского родился сын
- 11:28 В Украину идет потепление: синоптик уточнила прогноз погоды на ближайшие дни
- 11:06 Мила Йовович умилила сеть семейными фото на дне рождения дочери
- 11:01 На Донбассе засекли более сотни воинских формирований РФ: сделано громкое заявление
- 10:50 Главного фигуранта дела Гандзюк обязали носить электронный браслет
- 10:45 «Барселона» пропустила четырежды и чудом избежала поражения от «Вильярреала»: видеообзор матча
- 10:35 Пост президента нужно упразднить – от этой должности у нас в стране одни проблемы, — Рабинович
- 10:33 Война на Донбассе обходится России все дороже: генерал раскрыл тактику Путина в Украине
- 10:33 Протестующих в Венесуэле расстреляли с вертолета: в сеть попало жуткое видео
- 10:28 Корабли НАТО в Одессе: в сети выложили яркие фото
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1992
Скульптор: Regino Torrijos
Размер: 30×18 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня во многих странах мира отмечают праздник, призванный просто дарить людям веселье. Он так и называется — Всемирный день вечеринки (World Party Day). Идея проводить ежегодно такой праздник была его организаторами почерпнута из фантастического романа американской писательницы Ванны Бонта «Полёт». Роман заканчивается обратным отсчетом времени, который приводит к массовым праздничным гуляниям 3 апреля 2000 года, когда люди на всей планете объединяются, забыв о разногласиях и конфликтах, дабы впредь жить в счастливом мире. Первый праздник, проведённый в 1996 году, прошёл под девизом «Вечеринка — это противоположность войны».
К сожалению, одними призывами к объединению и взаимопониманию мир и согласие установить не удаётся. Мы это чувствуем на себе уже пять лет подряд, ведя кровавую и беспощадную войну с агрессором, вероломно вторгшимся в нашу страну и не дающим нам строить своё будущее так, как хочется нам, а не так, как видится ему. Но рано или поздно заканчиваются любые войны. И новым поколениям прежде непримиримых врагов все равно придётся строить отношения между странами по-новому, думая о мире и благополучии для своих народов. Жаль только, что наступивший мир не вернёт к жизни десятки тысяч людей, погибших из-за злобной прихоти безумных завоевателей…
Однажды суфийский мудрец, садясь со своим учеником в лодку, чтобы переплыть на другой берег реки, услышал от него:
- Учитель, скажите, почему так происходит? Вот вы говорите, что Бог у нас один и он постоянно думает о нас? Почему же тогда он вместо того, чтобы дарить нам только радость и благополучие, допускает появление разных проблем, несчастий, даже воен?
Ничего не отвечая на это, учитель начал грести одним веслом. Лодка, безудержно кружа на одном месте, не проплыла вперёд и на метр.
- Что вы делаете, учитель? — удивился юноша. — Ведь, если вы и дальше будете грести одним веслом, мы никогда не сможем пересечь эту реку!..
- А ты, мой друг, оказался даже умнее, чем мне показалось, — только и сказал в ответ учитель…
Может быть, и нам все наши испытания и проблемы посылаются для того, чтобы уравновесить плавное течение жизни, не позволяющее задуматься и правильно оценить радость бытия?
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...