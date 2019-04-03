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Полуторагодовалый ребенок в детском саду подавился куском яблока и его парализовало (фото)
В мае 2016 года мальчик Нейхана Рената, семья которого проживает в новозеландском городе Роторуа, будучи в возрасте 22 месяцев подавился куском яблока. Почищенный и разрезанный на кусочки фрукт подали ему на полдник в детском саду, куда он ходил вместе со своей сестрой-двойняшкой. Яблоко застряло у ребенка в горле. Как сообщает Daily Mail, малыш, которому не смогли должным образом оказать первую медицинскую помощь, перестал дышать и у него на 30 минут остановилось сердце.
Позже мальчика удалось привести в сознание, но его мозг был серьезно поврежден. Нейхану, который так любил бегать и играть, парализовало. Два месяца мальчик провел в больнице. Его мать Марама отказалась от карьеры врача, чтобы полностью посвятить себя сыну. Она говорит, что не винит воспитателей детского сада за то, что произошло. Но не может понять, почему ее ребенку дали сырое яблоко, хотя известно, что оно представляет опасность для маленьких детей. Теперь она призывает принять меры во избежание подобных случаев.
Сырые яблоки входят в составленный министерством здравоохранения Новой Зеландии список опасных для детей младше пяти лет продуктов. Его рекомендуется подвергать термической обработке или мелко натирать на терке — чтобы предотвратить возможное удушение.
Сейчас Нейхана не может ходить, разговаривать и нормально глотать, хотя он все еще может улыбаться и смеяться.
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