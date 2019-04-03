Скандального актера-крымнашиста Табакова обокрали на 10 миллионов долларов

Шоу-бизнес

Вдова известного российского актера Олега Табакова, который ушел из жизни 12 марта прошлого года после продолжительной болезни, Марина Зудина впервые раскрыла настоящую причину его смерти. Она считает, что здоровье покойного мужа подкосила грандиозная банковская афера.

В программе Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» Марина призналась, что их семья стала жертвой мошенников, которыми оказались близкие люди. Нечестность и предательство тех, кого считали друзьями, очень сильно повлияло на здоровье Табакова. Теперь Зудина пытается вернуть нажитое с помощью правоохранительных органов.

«В 80 лет Олег Павлович потерял все свои основные деньги, и если я их не верну, то хотя бы получу моральную компенсацию. Мы знали женщину, директора одного из филиалов этого банка, 15 лет. Однажды пришли, чтобы сделать перевод на другой счет. Но оказалось, что подписали перевод в другой банк. Соответственно деньгами уже нельзя было воспользоваться. И это был обман и большая травма для Олега Павловича, потому что, когда знаешь столько лет человека и ему доверяешь, а он тебя обманывает…», — рассказала актриса.

Напомним, в 2017 году Табаков положил в один из московских банков 10 миллионов долларов. Владельцы банка оказались не чистыми на руку — они выводили деньги клиентов на офшорные счета. Мошенники таким образом присвоили около 6 миллиардов долларов. Сейчас идет расследование этого дела. Одного из владельцев банка задержали. Но вернуть деньги пострадавшим пока не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» писали о богатом наследстве, которое оставил своим родным Олег Табаков.

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