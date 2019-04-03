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- 10:33 Протестующих в Венесуэле расстреляли с вертолета: в сеть попало жуткое видео
Протестующих в Венесуэле расстреляли с вертолета: в сеть попало жуткое видео
В первые дни апреля ситуация в Венесуэле обострилась до предела. Во вторник, 2 апреля, кто-то открыл огонь с вертолета по участникам акции протеста в городе Кабимас, штат Сулия. В Twitter появился видеоролик, на котором видно, как люди пытаются скрыться от пролетающего над ними вертолета. К счастью никто не погиб.
Случаи обстрела демонстрантов неизвестными участились. Так, 1 апреля неизвестные обстреляли демонстрантов в Каракасе. Газета El Nacional предполагает, что огонь открыли так называемые «колективос» — отряды самообороны, поддерживающие президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В результате обстрела ранены два человека, их пришлось госпитализировать. Они принимали участие в массовой акции протеста, проводившейся в связи с отсутствием питьевой воды и постоянных перебоев в подаче электричества.
Во вторник, 2 апреля, Законодательное собрание Венесуэлы, которое проявляет лояльность Мадуро, лишило депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо. Теперь лидеру оппозиции грозит задержание. В отношении него проводятся два расследования. Гуайдо заявил, что таким способом Мадуро пытается от него избавиться.
Ранее глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял Гуайдо с поста спикера парламента страны и запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности.
Как сообщали «ФАКТЫ», Венесуэла уже более двух месяцев переживает острейший политический кризис. Массовые акции протеста начались в конце января — сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо в качестве единственного легитимного лидера Венесуэлы.
При этом в Венесуэлу зачастили российские военные самолеты.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?