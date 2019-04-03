Политика

Пост президента нужно упразднить – от этой должности у нас в стране одни проблемы, — Рабинович

Пост президента Украины нужно упразднить, так как от этой должности у нас в стране одни проблемы. Такое мнение на канале NewsOne высказал народный депутат, глава политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович, комментируя итоги первого тура выборов президента Украины.

«Для меня и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский, которые поддерживают Супрун и продажу земли, являются людьми одного фланга. А оценивать выбор украинцев я не буду. Это и есть демократия. Она же подразумевает свободу выбора. Теперь уже что выбрали, то и выбрали», — заявил парламентарий.

Политик напомнил, что, согласно Конституции, полномочия президента Украины весьма ограничены.

«Президент, по нашей Конституции, имеет право на следующее: может рекомендовать Раде назначить министра обороны, министра иностранных дел, генерального прокурора. Но это все непринципиально. Президент не может единолично создать коалицию в парламенте, которая по закону управляет страной», — подчеркнул народный депутат.

Рабинович отметил, что он и его партия последовательно настаивают на необходимости упразднения в Украине должности президента.

«Не было у нас еще ни одного президента, которого с почетом и любовью проводил бы на пенсию украинский народ. Если мы видим, что этот эксперимент не удался, то зачем продолжаем биться головой о стену? Давайте упраздним пост президента и сделаем Украину парламентской республикой! Я об этом уже четыре с половиной года говорю, и это прописано в программе нашей партии. Противостояние президента и парламента — вечная проблема нашей страны. Давайте наконец уже решим это в пользу парламента», — сказал Вадим Рабинович.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter