- 11:46 В России снова "похоронили" Путина: в сеть попало интересное фото
- 11:28 У Сергея Стаховского родился сын
- 11:28 В Украину идет потепление: синоптик уточнила прогноз погоды на ближайшие дни
- 11:06 Мила Йовович умилила сеть семейными фото на дне рождения дочери
- 11:01 На Донбассе засекли более сотни воинских формирований РФ: сделано громкое заявление
- 10:50 Главного фигуранта дела Гандзюк обязали носить электронный браслет
- 10:45 «Барселона» пропустила четырежды и чудом избежала поражения от «Вильярреала»: видеообзор матча
- 10:35 Пост президента нужно упразднить – от этой должности у нас в стране одни проблемы, — Рабинович
- 10:33 Война на Донбассе обходится России все дороже: генерал раскрыл тактику Путина в Украине
- 10:33 Протестующих в Венесуэле расстреляли с вертолета: в сеть попало жуткое видео
У Сергея Стаховского родился сын (фото)
Первая ракетка Украины (124-й в мире) Сергей Стаховский поделился радостной новостью на своей странице в Instagram. Сильнейший теннисист нашей страны и его жена Анфиса третий раз стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Алексом (кстати, Сергей познакомился со своей будущей супругой в 2010 году на Уимблдоне, а уже через год молодые люди официально оформили свои отношения).
«Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! В прошлые выходные моя очаровательная супруга Анфиса родила сына Алекса. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой», — написал 33-летний Сергей Стаховский на своей странице в соцсети на украинском и английском языках.
*Сергей и Анфиса с новорожденным Алексом
Отмечу, что Сергей и Анфиса уже воспитывают двух детей — пятилетнюю Таисию и трехлетнего Никифора.
*Супруга теннисиста с дочерью Таисией и сыном Никифором
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Стаховский выиграл турнир в Великобритании.
Фото Getty Images, Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…