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Спорт

У Сергея Стаховского родился сын (фото)

11:28 3 апреля 2019 112
Сергей Стаховский
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Первая ракетка Украины (124-й в мире) Сергей Стаховский поделился радостной новостью на своей странице в Instagram. Сильнейший теннисист нашей страны и его жена Анфиса третий раз стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Алексом (кстати, Сергей познакомился со своей будущей супругой в 2010 году на Уимблдоне, а уже через год молодые люди официально оформили свои отношения).

«Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! В прошлые выходные моя очаровательная супруга Анфиса родила сына Алекса. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой», — написал 33-летний Сергей Стаховский на своей странице в соцсети на украинском и английском языках.

*Сергей и Анфиса с новорожденным Алексом

Отмечу, что Сергей и Анфиса уже воспитывают двух детей — пятилетнюю Таисию и трехлетнего Никифора.

*Супруга теннисиста с дочерью Таисией и сыном Никифором

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Стаховский выиграл турнир в Великобритании.

Фото Getty Images, Instagram

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