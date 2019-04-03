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День на пляже: семья львов, известных своей неприязнью к воде, принимала речные ванны (видео)
Семья львов провела день на пляже, с удовольствием принимая речные ванны, хотя эти животные известны своей неприязнью к воде. Видео семейного отдыха было снято на реке Сэнд-Ривер в южноафриканском заповеднике Мала Мала одним из местных рейнджеров и гидов Майком Керкменом. Как сообщает Latest Sightings, 37-летний Майк говорит, что был крайне удивлен нетипичным поведением этого прайда. Довольные львята играли и плескались, а взрослые львы нежились, лежа в прохладной воде, временами заходя в нее довольно глубоко и погружаясь по шею.
«Это единственный случай, когда я видел львов и вообще кошачьих в дикой природе, которые вот так плюхались в реку, чтобы охладиться, и развлекались в воде… Это очень редкое зрелище, я никогда такого не наблюдал за все 15 лет моей работы гидом. И не думаю, что увижу когда-либо еще», — сказал Керкмен.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что лев решил подшутить над спящей львицей — и сильно об этом пожалел.
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