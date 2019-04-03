Спорт

Украинка Козлова на старте турнира в Чарльстоне обыграла одну из знаменитых сестер-близнецов (видео)

Четвертая ракетка Украины (99-я в мире) 25-летняя Катерина Козлова успешно стартовала в основной сетке теннисного турнира Volvo Car Open в американском Чарльстоне с призовым фондом 823 тысячи долларов.

Уроженка Николаева, успешно преодолев два раунда квалификации, в матче первого круга менее чем за полтора часа взяла верх над 93-й ракеткой мира Кристиной Плишковой из Чехии — 7:5, 6:4 (сестра-близнец чешки Каролина Плишкова — четвертая в мировом рейтинге).

«Очень довольна, что справилась с погодными условиями, которые были тяжелыми, и с трудной соперницей. Я знаю, что Кристина хорошо играет, особенно здесь, где в прошлом году дошла до четвертьфинала. Счастлива, что выиграла», — заявила после успеха Катерина Козлова.

На состязаниях WTA в США украинка уже заработала 4 485 долларов и в матче второго круга сыграет против 10-й ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.

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Фото Getty Images



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