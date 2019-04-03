Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча Кубка Украины

Спорт

В воскресенье, 7 апреля, в матче ¼ финала на 38-тысячном стадионе «Металлист» в Харькове сойдутся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» (в случае мирного исхода будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут, а при необходимости — серия пенальти).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ШАХТЕР» — «ДИНАМО»

В прежние годы «Шахтер» и «Динамо» сражались друг с другом в Кубке Украины 14 раз. И если в финалах — равенство (по пять побед), то на стадиях кубкового плей-офф полное преимущество у горняков (в полуфинале-2008/2009 — 2:0, в четвертьфинале- 2009/2010 — 2:0, в 1/8 финала-2011/2012 — 3:2 и в 1/16 финала-2012/2013 — 4:1).

Напомню, что в 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка Украины «Динамо» обыграло в гостях «Минай» (3:1), а «Шахтер» на своем поле одолел «Олимпик» (3:2).

В прямой трансляции матч «Шахтер» — «Динамо» 7 апреля в 17:00 покажет телеканал «Футбол 1». Кроме того, начиная с 16:15, эксперты в «Студии LIVE» обсудят предстоящий поединок, а по окончании встречи подведут итоги кубкового противостояния.

В других четвертьфинальных парах Кубка Украины 7 апреля сыграют «Ингулец» (Петрово) — «Карпаты», «Днепр-1» — «Ворскла» (телетрансляция — 17:00, Xsport) и «Львов» — «Заря» (14:00, «Футбол 2»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в премьер-лиге вдесятером вырвало победу на поле «Зари», а «Шахтер» одолел на выезде «Александрию».

Фото ФК «Динамо» (Киев)

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