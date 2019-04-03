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Происшествия

Под Львовом работник школы на глазах у детей убил собаку и утопил труп (фото)

14:51 3 апреля 2019 280
Под Львовом работник школы на глазах у детей убил собаку и утопил труп (фото)
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Возмутительный инцидент произошел в одной из средних школ районного центра Городок Львовской области. А рассказал о нем в Facebook в группе «Все про Городок» местный житель под ником Max Ivannyk.

«Территорию школы посещала собачка, бездомная. Дети ее знали и любили, т. к. она была очень дружелюбной. Однако это не очень нравилось работникам школы. И вот, они то ли по собственной инициативе или, возможно, по указанию совершили самосуд над животным. На глазах у детей собаку ударили по голове лопатой, засунули в мешок и бросили в реку. Это просто ужас и шок! Такие методы издевательства над животными на глазах детей травмируют их психику. (Дети в шоке, многие плакали). Самое страшное, что это не впервые. Это что, такие методы научить детей, как обращаться с животными? Да, конечно, кто-то скажет: а что было бы, если собака покусала детей и кто бы за это нес ответственность? Возможно, но нельзя использовать такие методы!» — возмущается Max Ivannyk.

Дети знали и любили собачку, так как она была очень дружелюбной

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Бердянске живьем замуровали голубей, на натянув сетку в пролетах между подъездами дома.

А в Запорожье группа подростков жестоко поиздевалась над щенком. Его побили, отрезали ухо, частично содрали кожу со спины и пытались закопать живьем.

«ФАКТЫ» также писали, что в Киеве жестоко расправились с самым известным догхантером Украины.

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