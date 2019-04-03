Происшествия

Мощный взрыв в Одессе: автомобиль с водителем отбросило на трамвайные пути (фото)

Днем в среду, 3 апреля, в курортной зоне Одессы — на Фонтанской дороге, 55, — прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, его эпицентр располагался на проезжей части, в районе Клубничного переулка, между шестой и седьмой станциями Большого Фонтана. «Припаркованный там автомобиль BMW буквально „сорвало с места“, он перевернулся и „вылетел“ на трамвайные пути, — рассказали свидетели. - В иномарке сработали подушки безопасности, водитель вроде серьезно не пострадал. Помимо того, взрывная волна выбила заднее стекло автомобиляToyota, который также находился возле места происшествия».

В результате взрыва образовалась воронка диаметром около 2 метров и глубиной около 1,5 метра. По счастливому стечению обстоятельств во время взрыва пешеходов рядом не было. По предварительным данным, никто не пострадал. Движение трамваев заблокировано.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, ГЧС, медики, специалисты «Одессагаза». Последние совместно со взрывотехниками уточняют детали, пытаются разобраться в причинах происшествия. Версия теракта пока исключается.

По предварительной информации, могло взорваться газовое оборудование в припаркованном автомобиле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 2 апреля в морском торговом порту «Черноморск» в Одесской области произошел пожар. А несколькими днями ранее в этом же порту взорвалась емкость для хранения зерна. В результате ЧП был травмирован человек, который неподалеку проводил сварочные работы.

А в Харьковской области, в Богодуховском районе, произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Пострадали два человека.

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