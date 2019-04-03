«Блокпост памяти»: в Одессе открылись необычные выставки (фото)

Общество

В большом холле морского вокзала Одессы развернуты сразу две необычные экспозиции. Одна из них — передвижная выставка-музей «Блокпост памяти», посвященная защитникам Украины, павшим в войне с российским агрессором. Вторая — художественная «Возвращение домой» — в поддержку украинских моряков, которые были захвачены в плен во время «Керченского похода» в ноябре 2018 года и до сих пор содержатся в московском СИЗО. (Данный проект осуществляется при поддержке командования Вооруженных Сил Украины.)

Основу «Блокпоста памяти» составляют личные вещи погибших бойцов ВСУ, добровольческих батальонов, Национальной гвардии Украины, подразделений МВД и СБУ. Часть этих вещей привезли с мест событий волонтеры гуманитарной миссии ВСУ «Эвакуация 200», еще часть музею передали семьи погибших военнослужащих. Витринами для экспонатов служат патронные и снарядные ящики. Выставка оформлена фотографиями Павла Нетесова — волонтера проекта «Эвакуация 200». Экспозиция также оснащена видеогидом, который рассказывает о работе волонтеров по поиску, опознанию и возвращению домой тел украинских военных, погибших на Донбассе.

Кроме этого, посетители могут ознакомиться с «Книгой памяти павших за Украину», в которой собраны биографии и фотографии 3815 воинов, погибших в период с марта 2014-го по конец января 2018 года.

В церемонии открытия приняли участие командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, представители руководства областной администрации и морского торгового порта, командиры двух фрегатов Средиземноморской эскадры НАТО — FHH333 Toronto и F81 Santa Maria, которые пребывают в Одессе с дружеским визитом, а также военный капеллан, представители общественных организаций патриотического направления, воспитанники военных лицеев.

По замыслу авторов проекта подобные мобильные выставки должны открываться везде, где есть объединения родителей, родственников погибших и ветеранские организации боевых побратимов. Их главная цель — воспитание молодого поколения патриотически мотивированных граждан, ответственных за судьбу своей страны.

Во время своего вечернего концерта в Одессе Святостав Вакарчук поблагодарил родителей плененных в РФ украинских моряков. Популярный исполнитель отметил, что «в пылу политических баталий порой украинцы забывают, что на востоке страны идет война и не политики, а наши ребята являются настоящими защитниками. Мы не перестали бороться — все еще впереди. Мы уже не успеем, но дети должны жить в счастливой стране. Спасибо за все. И за слезы — тоже…»

Главным сюрпризом стало приглашение на концерт родителей плененных моряков. Более того, музыкант узнал, что у отца военнопленного Василия Сороки — Виктора — день рождения и он вместе с мамой Василия находится в зале.

Вакарчук низко поклонился родителям моряков, поблагодарил за то, что они воспитали таких сыновей, а затем исполнил песню «Дякую».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в НАТО обнадежили Украину обещаниями помочь приструнить Путина в Керченском проливе.

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