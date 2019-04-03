Происшествия

Под Одессой ищут двух мальчиков из разных семей, исчезнувших по пути к родным в одно село (фото)

Сотрудники Саратского отделения полиции в Одесской области разыскивают несовершеннолетнего жителя села Ройлянка Михаила Сидоренко. Как рассказали правоохранители, подросток 2004 года рождения отправился к дедушке в село Старая Царичанка Белгород-Днестровского района и не вернулся.

Приметы мальчика: рост — 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Одет Михаил был в темно-серую куртку, спортивные штаны черного цвета, на нем были темно-серая шапка и черные кроссовки.

Михаил Сидоренко

В региональном главке Нацполиции напомнили, что именно по дороге в Старую Царичанку пропал недавно еще один подросток — Александр Мангул. Тринадцатилетний житель села Успеновка 28 марта текущего года поехал в село к бабушке и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы мальчика: на вид 13 лет, рост — 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, стриженные под каре, глаза голубые. Был одет в белый спортивный костюм, на ногах — туфли темного цвета.

Александр Мангул

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе пропали без вести две малолетние сестры — Виталина и Виолетта. В полиции области дали приметы, по которым их можно найти.

А в Днепре сотрудники ГСЧС спасли пожилую женщину, которая упала в колодец и пробыла там три дня. Найти пенсионерку помогли кинологи.

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