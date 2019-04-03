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В Украине ответили на предложение России возобновить авиасообщение
После того, как в России предложили Украине переговоры о возобновлении авиасообщения, украинская сторона отреагировала резко. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что этот вопрос неактуален, пока Россия не уйдет из Крыма и с оккупированного Донбасса.
Глава Мининфраструктуры намекнул, что к моменту гипотетических переговоров уже и России как единого целого не будет. «После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернемся к переговорам с Московией, Татарстаном, Чечней и Сибирью по вопросам пролета над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины», — заявил Омелян в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной было официально прекращено с 25 октября 2015 года. Россияне запретили всем украинским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство РФ. Тем не менее группе украинских политиков — Юрию Бойко и Виктору Медведчуку — удалось обойти запрет и слетать в Россию 22 марта на переговоры с «Газпромом».
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...