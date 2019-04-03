Украина

Появились новые фото с места гибели Яны Червоной и Александра Милютина на Донбассе

В фонде «Вернись живым» показали новые фото с Донбасса — с передовых позиций батальона «Донбасс-Украина», где 2 апреля погибли бойцы Яна Червоная и Александр Милютин.

Двое военнослужащих погибли вследствие прямого попадания вражеской мины в блиндаж.

При обстреле украинских позиций 2 апреля российско-оккупационные войска сначала выпустили около десятка мин 120-го и 82-го калибров, а затем применили ствольную артиллерию 152-го калибра.

«Они отдали свои жизни за нас с вами. Помните о том, какую страшную цену платят защитники Украины за наше светлое будущее. Ежедневно и ежеминутно», — призывают волонтеры фонда «Вернись живым».

Пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма») воевала на Донбассе с сентября 2016 года. У погибшей остались в Харькове муж и двое детей. Александр Милютин (позывной «Деда») был родом из Бахмута. У него осталась дочь.

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