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Происшествия

Человек упал с моста на трамвайные пути: в Киеве произошло страшное ЧП

18:47 3 апреля 2019 289
мост
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в районе студгородка Национального авиационного университета упал с моста человек. Мужчина средних лет зашел на надземный пешеходный переход над трамвайными путями, перелез через перила и упал на проезжавший под мостом скоростной трамвай. От полученных травм после падения с высоты мужчина скончался.

мост

Инцидент выглядит как самоубийство, но полиция продолжает расследование. Если версия о суициде получит подтверждение, то инцидент пополнит и так безрадостную статистику о самоубийствах в Украине.

Как сообщает «Информатор», на мосту мужчина оставил свои вещи: одежду и паспорт уроженца Киева 1983 года рождения.

киев

После чрезвычайного происшествия движение скоростных трамваев пришлось приостановить. Для перевозки пассажиров были пущены автобусы. Восстановили работу электротранспорта лишь спустя два часа — в 17.50.

Напомним, ранее в Киеве девочка-подросток совершила публичное самоубийство, прыгнув с пожарной вышки,

Фото kiev.informator.ua/

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