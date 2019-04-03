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Человек упал с моста на трамвайные пути: в Киеве произошло страшное ЧП
В Киеве в районе студгородка Национального авиационного университета упал с моста человек. Мужчина средних лет зашел на надземный пешеходный переход над трамвайными путями, перелез через перила и упал на проезжавший под мостом скоростной трамвай. От полученных травм после падения с высоты мужчина скончался.
Инцидент выглядит как самоубийство, но полиция продолжает расследование. Если версия о суициде получит подтверждение, то инцидент пополнит и так безрадостную статистику о самоубийствах в Украине.
Как сообщает «Информатор», на мосту мужчина оставил свои вещи: одежду и паспорт уроженца Киева 1983 года рождения.
После чрезвычайного происшествия движение скоростных трамваев пришлось приостановить. Для перевозки пассажиров были пущены автобусы. Восстановили работу электротранспорта лишь спустя два часа — в 17.50.
Напомним, ранее в Киеве девочка-подросток совершила публичное самоубийство, прыгнув с пожарной вышки,
Фото kiev.informator.ua/
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..