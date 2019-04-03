- 23:11 В Украине задержали наемника из банды «Восток»
- 22:37 Лучше на фронте: в сети обсуждают предложение Зеленского по дебатам с Порошенко на стадионе
- 22:20 Суд продлил на полгода арест Кокорину и Мамаеву
- 22:19 Сразу два ДТП на одной улице в Одесской области: семь человек в больнице
- 22:01 «Динамо» в сумасшедшем поединке в Запорожье вырвало победу у «Зари»: видеообзор матча
- 21:47 Почему не в цирке? Зеленскому мощно ответили по поводу дебатов с Порошенко
- 21:45 Настя Каменских в прозрачном белье взбудоражила сеть
- 21:21 Утопает в мусоре: Крым настигла новая катастрофа
- 21:11 В Одесской области испытают мощное оружие
- 21:07 Украинская телеведущая потрясла соблазнительной фигурой в купальнике на пляже
Сразу два ДТП на одной улице в Одесской области: семь человек в больнице (фото)
Среда, 3 апреля, стала роковой для жителей Измаила, что на юге Одесской области. Здесь случились два серьезных ДТП с участием микроавтобусов. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области, возле села Удобное Белгород-Днестровского района, в результате ДТП с участием маршрутки и двух микроавтобусов погиб человек.
«Как сообщают в патрульной полиции, автомобиль Wolkswagen Touareg двигался по улице Кишиневской в сторону проспекта Мира, не выполнил требование дорожного знака „Уступить дорогу“ и не предоставил преимущества автомобилю Volkswagen Transporter, который двигался по главной дороге — по улице Осипенко в сторону проспекта Суворова. В результате столкновения пострадал 20-летний пассажир автомобиля Volkswagen Transporter. Пострадавший доставлен в больницу», — написала в Facebook Милана Атмажова и выложила фото ЧП.
Второе ДТП случилось на той же улице — Кишиневской, через несколько кварталов — на перекрестке с улицей Ватутина. Чуть ли не сразу после первой аварии.
По предварительным данным, автомобиль BMW, направлявшийся к месту первого ЧП, не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Vito сообщением Измаил — Одесса. В результате авто столкнулись, микроавтобус опрокинулся, пролетев по инерции еще метров 25—30. BMW также продолжил движение и столкнулся еще с автомобилем SsangYong, направлявшемуся по встречной полосе.
В результате семеро пассажиров, находившихся в салоне микроавтобуса, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшедшего.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на трассе Киев — Одесса после столкновения загорелось авто.
Фото Миланы Атмажовой, Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...