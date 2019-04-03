Происшествия

Сразу два ДТП на одной улице в Одесской области: семь человек в больнице (фото)

Среда, 3 апреля, стала роковой для жителей Измаила, что на юге Одесской области. Здесь случились два серьезных ДТП с участием микроавтобусов. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области, возле села Удобное Белгород-Днестровского района, в результате ДТП с участием маршрутки и двух микроавтобусов погиб человек.

«Как сообщают в патрульной полиции, автомобиль Wolkswagen Touareg двигался по улице Кишиневской в сторону проспекта Мира, не выполнил требование дорожного знака „Уступить дорогу“ и не предоставил преимущества автомобилю Volkswagen Transporter, который двигался по главной дороге — по улице Осипенко в сторону проспекта Суворова. В результате столкновения пострадал 20-летний пассажир автомобиля Volkswagen Transporter. Пострадавший доставлен в больницу», — написала в Facebook Милана Атмажова и выложила фото ЧП.

Второе ДТП случилось на той же улице — Кишиневской, через несколько кварталов — на перекрестке с улицей Ватутина. Чуть ли не сразу после первой аварии.

По предварительным данным, автомобиль BMW, направлявшийся к месту первого ЧП, не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Vito сообщением Измаил — Одесса. В результате авто столкнулись, микроавтобус опрокинулся, пролетев по инерции еще метров 25—30. BMW также продолжил движение и столкнулся еще с автомобилем SsangYong, направлявшемуся по встречной полосе.

В результате семеро пассажиров, находившихся в салоне микроавтобуса, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшедшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на трассе Киев — Одесса после столкновения загорелось авто.

Фото Миланы Атмажовой, Facebook

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