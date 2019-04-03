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В Украине задержали наемника из банды «Восток» (видео)
Украинские пограничники задержали на границе бывшего боевика банды «Восток» террористической «ДНР». У пророссийских террористов гражданин был заместителем командира незаконного вооруженного формирования, а в так называемом «МГБ ДНР» разрабатывал тактику и стратегию боев, идеологию террористов. Боевик уехал с оккупированных территорий и пытался легализоваться в Беларуси, но оттуда был выслан и задержан при проверке на белорусско-украинской границе.
О задержанном известно, что он учился в Украине, параллельно получал образование за рубежом, а также защитил там диссертацию и получил степень доктора политических наук. Долгое время работал по специальности. В ряды пророссийских боевиков бывший политолог влился в 2014 году.
Поняв бесперспективность своего пребывания в банде, боевик-политолог попытался легализоваться в Беларуси и найти там работу. Тем не менее, в Беларуси вскрылись факты о проблемах с законом у гражданина и его выслали якобы за административное правонарушение. Боевику запретили въезд в Беларусь в течение десяти лет.
Материалы по задержанному переданы правоохранительным органам Украины.
Напомним, ранее была раскрыта схема, с помощью которой бывшие боевики «ДНР» пытаются легализоваться в Украине. А в России вновь начали набирать наемников для боевых действий на Донбассе.
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