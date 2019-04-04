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Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику (фото)

6:56 4 апреля 2019 438
Бритни Спирс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская поп-звезда Бритни Спирс легла на лечение в психиатрическую клинику, где она проведет месяц. Певица испытывает «сильный эмоциональный стресс». Как сообщает TMZ, душевное здоровье 37-летней Бритни пошатнулось из-за переживаний по поводу болезни ее отца, Джейми Спирса. Он уже перенес две операции, связанные с болезнями кишечника. После недавно сделанной второй операции у Джейми возникли осложнения. И его состояние не улучшается. Ранее Бритни отменила ряд своих концерты из-за недуга отца, чтобы иметь возможность быть рядом с ним.

В 2008 году Бритни уже обращалась за помощью к психиатрам, когда у нее произошел нервный срыв. Тогда она переживала непростое время после развода со своим мужем Кевином Федерлайном, отцом двух ее сыновей. Из-за неадекватного поведения певицы детей передали под опеку Кевина. Суд также назначил опекуном самой Бритни и ее имущества ее отца Джейми.

Бритни с отцом

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в семье Бритни Спирс — прибавление.

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