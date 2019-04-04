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- 6:56 Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику (фото)
Американская поп-звезда Бритни Спирс легла на лечение в психиатрическую клинику, где она проведет месяц. Певица испытывает «сильный эмоциональный стресс». Как сообщает TMZ, душевное здоровье 37-летней Бритни пошатнулось из-за переживаний по поводу болезни ее отца, Джейми Спирса. Он уже перенес две операции, связанные с болезнями кишечника. После недавно сделанной второй операции у Джейми возникли осложнения. И его состояние не улучшается. Ранее Бритни отменила ряд своих концерты из-за недуга отца, чтобы иметь возможность быть рядом с ним.
В 2008 году Бритни уже обращалась за помощью к психиатрам, когда у нее произошел нервный срыв. Тогда она переживала непростое время после развода со своим мужем Кевином Федерлайном, отцом двух ее сыновей. Из-за неадекватного поведения певицы детей передали под опеку Кевина. Суд также назначил опекуном самой Бритни и ее имущества ее отца Джейми.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в семье Бритни Спирс — прибавление.
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