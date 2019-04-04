«Стадион, так стадион»: Порошенко ответил Зеленскому насчет дебатов (видео)

Политика

Президент Петр Порошенко заявил, что согласен устроить предвыборные дебаты на стадионе, на чем настаивал кандидат Владимир Зеленский. Президент напомнил, что стадионные дебаты не предусмотрены законом, но если оппонент настаивает, то пусть будет стадион.

«Я рад, что вы хоть и неуверенно, но все же приняли приглашение провести дебаты. Мы с вами разные. Основное наше отличие: стрелки наших геополитических компасов смотрят в диаметрально противоположные стороны.

Избирательная кампания определяет будущее нации на годы и десятилетия вперед. Тут не до шуток. Быть президентом и верховным главнокомандующим — это не игра, не желание понравиться.

Дебаты делаются не для шоу на стадионе. Дебаты — серьезная дискуссия о стратегии развития Украины.

Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Почитайте, пожалуйста. Они могут состояться на базе Общественного телевидения. Такие правила. Но, стадион — так стадион. Я жду вас", — обратился Порошенко к Зеленскому.

Напомним, ранее Зеленский предложил провести дебаты на НСК «Олимпийский». В сети это предложение бурно обсуждали, и сошлись на том. что с не меньшим успехом дискуссия могла бы состояться на линии фронта. Также было высказано предложение не превращать важный элемент предвыборной кампании в балаган.

Аналитика Украинского института будущего Игар Тышкевич в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал, чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским. А гендиректор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко объяснил, почему избиратели кандидата Зеленского изначально возлагают мало надежд на своего кумира.

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