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В Киеве на парковке взорвалось авто: мужчине оторвало кисть (фото, видео)
В Киеве на улице Академика Вильямса в Голосеевском районе столицы взорвался припаркованный автомобиль. Тяжелые травмы получил оказавшийся рядом мужчина средних лет — ему оторвало кисть. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
Принадлежал автомобиль «Шевроле Эванда» местной жительнице. Взрыв прогремел около двух часов ночи. Дело расследуется как покушение на убийство и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.
На месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, взрывотехники, кинологи. Правоохранители отрабатывают место преступления и прилегающую территорию, ведется поиск очевидцев происшествия.
Напомним, ранее из-за взрыва припаркованной «Волги» в Киеве пострадали четверо детей, решивших поиграть рядом. Подозреваемый нашелся быстро, и сам попросил его арестовать.
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