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Мир

Журнал Минобороны РФ рассказал о применении военными "боевой парапсихологии": в сети волна насмешек

10:02 4 апреля 2019 51
Колдун с шаром
Инф. «ФАКТОВ»

Официальный журнал Минобороны России на полном серьезе рассказал, что российские спецназовцы во время агрессии РФ в Чечне применяли «боевую парапсихологию». По словам автора сего опуса, такая методика позволяет «усилием мысли сбивать компьютерные программы» и «сжигать кристаллы» в генераторах. Ранее сообщалось, что в Ингушении (РФ) военные перевернули гаубицу посреди дороги.

Как сообщает «Лентач» в социальных сетях, об этом в статье для «Армейского вестника» написал полковник запаса Николай Поросков, который утверждал, что эксперименты по прочтению документа, лежащего в сейфе (даже если он на иностранном языке!) или определению лиц, входящих в террористическую сеть, завершились успехом.

«Часть аргентинского кокса все-таки попала в Министерство Обороны РФ», — прокомментировал это сообщение один из интернет-пользователей. Прошлись по «боевой парапсихологии» и другие комментаторы:

«Кристаллы? К световым мечам что ли?»
«Они даже мысли Навального и те прочитать не могут. Мозг охранников на сие не способен. Слишком примитивен».
«Следующая новость о выходе россвойск на позиции прямо из сумрака».
«Дембель головного мозга прогрессирует».
«Рота колдунов, на первый-второй рассчитайсь!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России вступил в силу закон, который запрещает военнослужащим пользоваться смартфонами на службе, а также раскрывать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах.

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