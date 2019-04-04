Происшествия

Полицейский застрелил собаку в Киеве: появились детали и новые фото с места ЧП

В Киеве на рынке полицейскому пришлось застрелить собаку, вставшую на защиту своего хозяина-вора. На крайние меры полицейский пошел, когда из-за укусов пса пострадали двое прохожих и сам офицер.

Фотографии с места ЧП обнародовала полиция Киева. На рынке на улице Симиренко в Святошинском районе города мужчина схватил упаковку пакетов и пытался убежать. Когда продавцы начали его догонять, преступник натравил на преследователей свою собаку, и та покусала мужчин. Прибывшие полицейские начали преследовать злоумышленника, но тот снова натравил пса, уже на правоохранителей. Участковый офицер полиции применил табельное оружие.

Злоумышленника задержали. Грабителю придется ответить не только за украденные вещи, но и за насилие в отношении работника правоохранительного органа (ст. 345 Уголовного кодекса).

Напомним, об опасности, которую представляют агрессивные собаки, свидетельствует последний случай из Ровно. Искусанному собакой ребенку пришлось делать операцию и накладывать швы, а теперь предстоит длительное лечение и методы пластической хирургии.

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