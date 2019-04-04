Мир

Жителю американского штата Орегон Брайану Кутюру предъявлены обвинения в мошенничестве, краже и ложном вызове полиции. 40-летний мужчина инсценировал ограбление, чтобы скрыть растрату денег, которые хранились у его дочери-скаута. Девочки выручили от продажи печенья 740 долларов и собирались передать их организации Girl Scouts, а нерадивый отец присвоил их к себе.

Чтобы отвести от себя подозрения, американец, как сообщает KGW, вызвал полицию, сообщив, что на него напали. А когда стражи порядка прибыли в дом, Брайан притворился, что находится без сознания. Его доставили в больницу. После чего Кутюр рассказал, что якобы героически вступил в неравную схватку с вором, но потерпел поражение.

На место происшествия прибыли полицейские с собаками, которые принялись прочесывать местность в поисках предполагаемого грабителя. Это вызвало панику в округе. Перепуганные соседи заперлись в своих домах. Позже следователи, не обнаружившие следов преступника, обратили внимание еще и на некоторые нестыковки в рассказе Брайана. Под нажимом тот признался в обмане. После чего его арестовали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американец решил провернуть аферу, но не знал, что его снимает камера.

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