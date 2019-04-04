Россия продолжает задерживать суда в Азовском море

Украина

Россия так и не сняла блокаду в районе Керченского пролива, введенную в 2018 году после постройки Крымского моста. Суда, следующие в украинские порты «Бердянск» и «Мариуполь» и в обратном направлении искусственно задерживаются. Из-за такой политики россиян суда тратят в три-шесть раз больше времени на прохождение пролива, чем до блокады. Такие данные приводит руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

Мониторинг задержки судов проводят совместно «Майдан иностранных дел», Институт Черноморских стратегических исследований и BlackSeaNews. По их данным, на входе в Азовское море суда задерживаются в среднем на сутки (25,3 часа). Это минимальное время за весь период блокады, но не идет ни в какое сравнение с доблокадным периодом (в июне-2018 — семь часов).

На выходе из Азовского моря судам приходится простаивать в среднем 33,7 часа — больше, чем в феврале (30,6 часа) и в январе (23,9 часа).

Напомним, из-за блокады больше всего убытков понесли украинские порты на Азове. Наблюдения показывают, что Крымский мост сам по себе, даже без дополнительных мер, ограничит судоходство в регионе, поскольку лимитирует высоту судна и приводит к мельчанию акватории в районе мостового перехода.

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