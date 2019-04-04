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Ученицу избили в школе в центре Киева: подробности ЧП на Печерске

14:22 4 апреля 2019 191
Ученицу избили в школе в центре Киева
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

В специализированной школе N 94 «Эллада» на элитном столичном Печерске — ЧП. Девятилетнюю ученицу госпитализировали с травмой живота: якобы 3 апреля девочку избил одноклассник. Предполагают, что малышка могла стать жертвой буллинга.

— В полицию о произошедшем сообщил врач из отделения хирургии, куда доставили девочку. Сейчас мы проверяем информацию, уточняем что именно произошло, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

По словам начальника столичного отдела ювенальной превенции Оксаны Поплавской, в одной из школ Печерского района 3 апреля действительно был конфликт между учениками. По предварительным данным, девочку толкнули, она упала и ушиблась. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, случилось это в результате буллинга или же был случайный конфликт между детьми.

В самой школе также пока немногословны. Ее директор Виктория Кузьменко подтвердила, что между школьниками был конфликт — хоть он и не перерос в драку, но в результате пришлось вызывать «скорую». Но, по информации директора, никого не госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне учителя унижают и запугивают детей, а также наказывают из принудительными работами. А в Киеве суд оштрафовал мать школьника, регулярно избивавшего одноклассников.

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