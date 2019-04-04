Зеленскому не удалось выкрутиться – Порошенко согласился на дебаты на стадионе, – эксперт

Политика

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не ожидал, что президент Петр Порошенко согласится на дебаты на стадионе «Олимпийский». Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«Порошенко согласился даже на НСК „Олимпийский“ — кажется, штаб Зеленского такого варианта развития событий не ожидал», — написал Голобуцкий.

По его словам, Зеленскому многие из опытных экспертов рекомендовали ни в коем случае не соглашаться на дебаты, независимо от формата.

«Я тоже не раз высказывал такое мнение. Но Зеленский все же решил сыграть с вызовом на стадион. Ходят слухи, что в штабе по этому поводу разгорелся скандал. Но, кстати, часть избирателей действительно трактовала это как смелый шаг, полностью проигнорировав то факт, что это как раз был ответ на требование Порошенко соблюдать закон и выйти на дебаты», — заявил эксперт.

Он уверен, что после неожиданного для Зеленского согласия Порошенко на «стадионный» формат дебатов комик будет искать способа избежать их.

«Судя по тому, что дирекция НСК „Олимпийский“ уже сделала публичное заявление, что к ней никто не обращался по аренде стадиона для дебатов, а если обратится, то это будет рассматриваться в рабочем порядке, а у стадиона есть свои расписание, запланированные события… Судя по этому, именно на такие „неожиданные технические проблемы“ и рассчитывала и часть команды Зеленского, которая готовила „вызов на стадион“. То есть достаточно высока вероятность, что Зеленский на практике не планирует участвовать в дебатах, воспользовавшись подобными техническими неувязками», — констатировал Алексей Голобуцкий.

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