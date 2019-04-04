Украина

Зеленский позвал Тимошенко стать ведущей на дебатах с Порошенко (видео)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное предложение бывшей сопернице на выборах Юлии Тимошенко — он хочет, чтобы она стала гарантом его честных дебатов с действующим главой государства.

Об этом он сказал в новом видеообращении.

«Сможете ли вы стать гарантом? Подумайте», — говорит Зеленский.

По его словам, ответа от Порошенко его команда будет ожидать традиционные 24 часа.

При этом Зеленский не стал уточнять, согласен ли он пройти тест на алкогольную и наркотическую зависимость.

В ночь на 4 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко принял вызов Зеленского об участии в предвыборных дебатах на НСК «Олимпийский».

Ранее в команде Зеленского предложили Порошенко альтернативу сдаче анализов в лаборатории НСК «Олимпийский».

В комментарии «ФАКТАМ» журналист Павел Казарин объяснил ажиотаж вокруг проведения дебатов кандидатов на самой большой спортивной арене страны.

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