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Зеленский позвал Тимошенко стать ведущей на дебатах с Порошенко (видео)
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное предложение бывшей сопернице на выборах Юлии Тимошенко — он хочет, чтобы она стала гарантом его честных дебатов с действующим главой государства.
Об этом он сказал в новом видеообращении.
«Сможете ли вы стать гарантом? Подумайте», — говорит Зеленский.
По его словам, ответа от Порошенко его команда будет ожидать традиционные 24 часа.
При этом Зеленский не стал уточнять, согласен ли он пройти тест на алкогольную и наркотическую зависимость.
В ночь на 4 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко принял вызов Зеленского об участии в предвыборных дебатах на НСК «Олимпийский».
Ранее в команде Зеленского предложили Порошенко альтернативу сдаче анализов в лаборатории НСК «Олимпийский».
В комментарии «ФАКТАМ» журналист Павел Казарин объяснил ажиотаж вокруг проведения дебатов кандидатов на самой большой спортивной арене страны.
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