Травма Зинченко: стали известны сроки восстановления

Спорт

Травма, полученная футболистом сборной Украины Александром Зинченко, в поединке чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Кардифф» (2:0), к счастью, оказалась не очень серьезной. Напомню, что 22-летний защитник (в своем клубе) вышел на поле в стартовом составе, но уже на 17-й минуте после очередного рывка присел на газон и после оказания медицинской помощи был заменен.

«Небольшое растяжение задней поверхности бедра. Думаю, на восстановление уйдет около 10 дней. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и теплые сообщения. Обещаю вернуться сильнее. Первые дни держу на поврежденном месте холод, а уже через дней пять планирую начать беговую работу», — рассказал Александр Зинченко в комментарии телеканалам «Футбол 1/Футбол 2».

Таким образом, Зинченко точно пропустит матч премьер-лиги против «Брайтона» (6 апреля) и поединок Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (9 апреля). Его участие в игре чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (14 апреля) пока под вопросом.

Напомню, что «Манчестер Сити» с 80 очками лидирует в чемпионате Англии (у «Ливерпуля» на один пункт меньше), а сам Александр Зинченко в текущем сезоне провел за команду Хосепа Гвардиолы во всех турнирах 23 матча, забил один мяч и сделал пять результативных передач.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что безногий мальчик из Казахстана сыграл в футбол с Шевченко и Зинченко.

Фото Getty Images





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