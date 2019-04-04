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Известный российский актер получил серьезную травму во время спектакля
В четверг, 4 апреля, известный российский актер Виктор Сухоруков получил серьезную травму руки, упав прямо во время спектакля в Театре им. Моссовета. 67-летнего артиста увезли в Институт им. Склифосовского. Представление «Встречайте, мы уходим» пришлось остановить. Зрителям принесли извинения.
Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области. Окончил ГИТИС. Учился на одном курсе с Татьяной Догилевой и Юрием Стояновым. Его пригласил в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) известный режиссер Петр Фоменко.
В 1982 году Сухорукова со скандалом уволили из театра за пьянство. Ему запретили работать по специальности на протяжении полугода. В результате Виктор бродяжничал. Работал кем придется — грузчиком, посудомойщиком, хлеборезом. Прошло несколько лет, прежде чем он наел в себе силы вернуться в театр. В 1986 году его приняли в труппу Ленкома.
В кино Сухоруков впервые появился в комедии «Бакенбарды» Юрия Мамина. Там его увидел режиссер Алексей Балабанов. Сначала он снял Виктора в фильме «Счастливые дни», а потом дал роль в криминальной драме «Брат». Этот фильм стал культовым. Сухорукова он сделал суперзвездой постсоветского кинематографа. Актеру было тогда уже 45 лет.
Потом последовали роли у того же Балабанова в картинах «Брат-2», «Про уродов и людей», «Жмурки». Сухорукова также стал часто снимать Станислав Говорухин. Это фильмы «Не хлебом единым», «Пассажирка», «В стиле Jazz», «Weekend».
Актер является лауреатом целого ряда кинопремий, включая две «Ники» и два «Золотых орла». Эти награды ему принесли роли в фильмах «Бедный, бедный Павел» Виталия Мельникова, «Остров» Павла Лунгина, «Овсянки» Алексея Федорченко.
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