Происшествия

Бежал через шесть полос: в сети показали видео серьезного ДТП в Киеве

В Киеве на проспекте Победы в районе метро «Святошин» автомобиль сбил мужчину, который попытался перебежать на другую сторону через шесть полос. Ранее сообщалось, что в столице на перекрестке бульвара Дружбы Народов и улицы Чешской автомобиль Porsche сбил Сhevrolet и чуть не влетел в подземный переход.

Видео с место дорожно-транспортного происшествия в социальных сетях опубликовал ресурс «Киев Оперативный». В Hyundai, сбивший пешехода, врезалась другая машина. Движение на этом оживленном участке трассы в сторону выезда из Киева было значительно затруднено. По словам свидетелей, мужчина, который пытался перебежать проспект, был нетрезв.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области в Измаиле в результате двух серьезных ДТП с участием микроавтобусов на больничные койки попали восемь человек. Дорожно-транспортные происшествия произошли буквально одно за другим и практически рядом — на улице Кишеневской.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter