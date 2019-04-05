Порошенко Зеленскому: Будь мужиком, никем не прикрывайся – приходи на дебаты (видео)

Политика

Президент Украины Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского не искать причины, не ставить условий, быть мужиком — и прийти на дебаты. Такое заявление глава государства сделал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Владимир Александрович, опять вынужден общаться с вами через объектив вместо прямого разговора. Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Это нормальная политическая традиция. Не ищите причин и не ставьте условий, и никем не прикрывайтесь — это некрасиво. Будьте мужиком — приходите на дебаты. Стадион, так стадион — я жду», — заявил президент.

Глава государства также напомнил, что за свою жизнь ему не раз приходилось принимать вызовы не только от политических противников, но и от врагов Украины.

«За свою жизнь я не раз принимал вызовы. И не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляда. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий», — подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский с помощью видеообращения пригласил действующего президента на дебаты на НСК «Олимпийский», выдвинув при этом множество условий. В свою очередь Петр Порошенко вызов принял. После чего Зеленский начал выдвигать дополнительные условия, самым ярким из которых стало проведение дебатов Юлией Тимошенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter