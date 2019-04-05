Центр Киева "стоит" из-за жутких пробок: карта проблемных дорог

Общество

Утром, 5 апреля, столица Украины в очередной раз замерла в заторах и пробках. Данные о пробках появились на Google Map.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на въездах в Киев, а также в центре столицы.

Очевидно, что пробки еще больше увеличатся к концу дня, перед выходными.

В соцсетях причины трудностей объясняют ремонтом дорожного покрытия и блокировки движения по Южному мосту и мосту Патона, а также продолжающимся ремонтом Шулявского путепровода.

Ранее стало известно о планах властей Киева ограничить движение по мосту Патона — с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля.

Напомним, в понедельник, 1 апреля, масштабные пробки в центре Киева спровоцировал провал асфальта на Демеевской площади, в который угодил микроавтобус.



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