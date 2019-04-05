26.76 / 27.05 30.01 / 30.45
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Центр Киева "стоит" из-за жутких пробок: карта проблемных дорог

9:29 5 апреля 2019 139
Пробки в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Утром, 5 апреля, столица Украины в очередной раз замерла в заторах и пробках. Данные о пробках появились на Google Map.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на въездах в Киев, а также в центре столицы.

Очевидно, что пробки еще больше увеличатся к концу дня, перед выходными.

В соцсетях причины трудностей объясняют ремонтом дорожного покрытия и блокировки движения по Южному мосту и мосту Патона, а также продолжающимся ремонтом Шулявского путепровода.

Ранее стало известно о планах властей Киева ограничить движение по мосту Патона — с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля.

Напомним, в понедельник, 1 апреля, масштабные пробки в центре Киева спровоцировал провал асфальта на Демеевской площади, в который угодил микроавтобус.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины