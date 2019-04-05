Миллион призовых миль: Свитолина сразится в необычном турнире за необычный приз (фото)

Спорт

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, взявшая паузу в выступлениях из-за травмы, вскоре вернется на корт. 22 апреля 24-летняя одесситка примет участие в скоротечном выставочном турнире Turkish Airlines Tiebreak в Штутгарте с необычным главным призом.

В состязаниях на кортах Германии вместе с Элиной сыграют также Белинда Бенчич из Швейцарии (21-я позиция в мировом рейтинге), Виктория Азаренко из Беларуси (67-я), француженка Каролин Гарсия (20-я), немка Лаура Зигемунд (104-я) и китаянка Ван Цян (16-я).

Всех участниц поделят на две группы, победительницы которых встретятся в финальном матче. При этом все поединки проведут в формате тай-брейков до 10 очков. Главный приз турнира — миллион бонусных миль (1,6 млн км бесплатных перелетов) от авиакомпании Turkish Airlines.

Пока же Элина Свитолина гарантировала себе повышение в рейтинге WTA: на следующей неделе она поднимется с седьмого места на шестое. Об этом стало известно после вылета шестой ракетки мира голландки Кики Бертенс из турнира в Чарльстоне, где она в прошлом году была чемпионкой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина обматерила своего бойфренда на чистом английском языке.

Фото Jimmie 48

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