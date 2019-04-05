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Стали известны первые результаты медицинского освидетельствования Порошенко
По результатам экспресс-теста медицинских анализов кандидата в президенты Петра Порошенко психоактивных веществ в его организме обнаружено не было. Об этом журналистам сообщил врач-нарколог Киевской городской наркологической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый.
«С разрешения человека, который проходил обследование, мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме, это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать — ни одного психоактивного вещества обнаружено не было», — цитирует медика УНН.
Ярый подчеркнул, что это первые выводы, а более обстоятельное и тщательное обследование отобранных биоматериалов будет проведено в течение двух часов.
Кандидат в президенты Петр Порошенко прошел медосмотр в лаборатории НСК «Олимпийский». Ее выбор объяснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
В свою очередь кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал анализы в частной клинике Eurolab. Результаты его обследования, по его словам, станут известны только через три дня.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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