Стали известны первые результаты медицинского освидетельствования Порошенко

Украина

По результатам экспресс-теста медицинских анализов кандидата в президенты Петра Порошенко психоактивных веществ в его организме обнаружено не было. Об этом журналистам сообщил врач-нарколог Киевской городской наркологической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый.

«С разрешения человека, который проходил обследование, мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме, это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать — ни одного психоактивного вещества обнаружено не было», — цитирует медика УНН.

Ярый подчеркнул, что это первые выводы, а более обстоятельное и тщательное обследование отобранных биоматериалов будет проведено в течение двух часов.

Кандидат в президенты Петр Порошенко прошел медосмотр в лаборатории НСК «Олимпийский». Ее выбор объяснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В свою очередь кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал анализы в частной клинике Eurolab. Результаты его обследования, по его словам, станут известны только через три дня.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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